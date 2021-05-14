MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferans ile yapıldı
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MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferans ile yapıldı

İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL - Haberler | Politika

MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferans ile yapıldı Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yılda Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapıldı.

MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferans ile yapıldı

ANKARA - Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, bu yılda Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi heyeti, siyasi partilerin heyetleriyle video konferans yoluyla bayramlaştı. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmaya; MHP heyeti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Muhammed Cem Çekerek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Bursa Milletvekili Lale Karabıyık başkanlığında, Parti Meclis üyeleri Sema Dinçer, Deniz Demir katıldı.

MHP heyeti, AK Parti ile görüşme sonrasında Demokratik Sol Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaştı.

MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferans ile yapıldı
MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferans ile yapıldı
MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferans ile yapıldı
MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferans ile yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL

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