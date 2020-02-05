MHP, 'CHP-HDP ilişkileri' raporunu açıklayacak

05.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:51

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, CHP-HDP ilişkileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiil ve değerlendirmelerinin araştırılması için kurulan komisyonun bugün raporunu açıklayacağını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamasında, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile 4 Ekim 2019 tarihinde oluşturulan, 'CHP-HDP İlişkilerinin Araştırılması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suç Teşkil Eden Fiil ve Değerlendirmelerinin Araştırılması Komisyonu' çalışmalarını tamamlamıştır. Komisyon tarafından hazırlanan rapor bugün saat 16.00'da düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacaktır" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA