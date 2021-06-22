MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan, Çerçioğlu'nun "esnafa destek" konusundaki sözlerine eleştiri
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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan, Çerçioğlu'nun "esnafa destek" konusundaki sözlerine eleştiri

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan, Çerçioğlu'nun 'esnafa destek' konusundaki sözlerine eleştiri
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, esnafa nakdi yardım yapılması önergesi görüşmeleri esnasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun "Merkezi Hükümet gerekli yardımı yapmadı da bize mi kaldı?

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, esnafa nakdi yardım yapılması önergesi görüşmeleri esnasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun "Merkezi Hükümet gerekli yardımı yapmadı da bize mi kaldı?" şeklinde sözler sarf ettiğini kaydederek eleştirilerde bulundu.

Haluk Alıcık, partisinin Aydın il başkanlığında yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisinde, Cumhur İttifakı'nın, esnafa nakdi yardım yapılması konusunda önerge verdiğini hatırlattı.

Salgından ekonomik olarak en çok esnafın etkilendiğini kaydeden Alıcık, "Bizim önerge verdiğimiz aynı gün ne tuhaftır ki CHP de önerge veriyor. Özlem (Çerçioğlu) Hanımın 'Merkezi Hükümet gerekli yardımı yapmadı da bize mi kaldı?' demesi hoş değildi." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 15 bin esnafa, 1,5 milyon lira nakdi yardımda bulunacağını, kentte su faturasında indirime gidildiğini ve dükkanlarından kira almayacağını açıkladığını hatırlatan Alıcık, "CHP'li Merkezefendi Belediyesi de esnafa 1200 lira yardım yapıyor. Aynı desteği Aydın'da da bekliyoruz." dedi.

Toplantıya Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, MHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Meltem Bölük, MHP İl yönetim kurulu üyeleri ile MHP ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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