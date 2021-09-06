MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Aydın'ın kurtuluşunu kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Aydın'ın kurtuluşunu kutladı

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Aydın'ın kurtuluşunu kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı.

7 Eylül Aydın'ın Kurtuluş gününü; hava, ekmek ve sudan daha kıymetli olduğunun tarihe kayıt düşüldüğü destanın adı olarak nitelendiren MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Efelerin ve efe ruhlu Aydın halkının başı dik, alnı açık Hak'ka yürüyüşüdür. Bu anlamda 7 Eylül gururla ve inançla kutlamamız gereken müstesna bir gündür. Ecdadımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimizin beyinlerine tarihimizin en büyük derslerinden birisi olarak nakşetmeliyiz. Aydın ilimiz ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde bu mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve Türkiyemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği yüksek medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız" dedi.

Aydın'ın kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren herkesi rahmetle anan Alıcık, "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında Aydın'ın kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren Miralay Şefik Bey'e, Yüzbaşı Faik Bey'e, Teğmen Zekai Bey'e, 57. Tümen Yaveri İsmail Hakkı Bey'e, Teğmen Necmi Bey'e, Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Hasan Hüseyin Dokuzoğlu Efe'ye, Sökeli Cafer Efe'ye, Mestan Efe'ye, Sancaktarın Ali Efe'ye, Salavatlılı Halil İbrahim'e, Tekeli İsmail Efe'ye, Kıllıoğlu Hüseyin Efe'ye, Durmuş Ali Efe'ye, Yanık Efe'ye, Danişmentli İsmail Efe'ye, Gurbetin Ali Efe'ye, Parmaksız Hasan Efe'ye, Çete Ayşe ve bütün ülkü ve silah arkadaşlarına ve Yunan tarafından işgal sırasında şehit edilen hemşehrilerimize Allah'dan rahmet diliyorum. Günümüzde askeri işgallerin yerini ekonomik ve teknolojik işgallerin aldığı gerçeği ile; geçmişteki kahramanlarımızın emaneti cennet kentimizi; üreten, çok çalışan, bir elinde bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan gençlerimiz güçlü yarınlara taşıyacaktır buna inancımız tamdır. Her konuda milli olmak için, dilde, işte ve fikirde birlik sağlayarak çok çalışmak zorundayız. Bugünü dikkatli yaşamak, yarınları güçlü kılmak için işgalinin yaşandığı günlerden dersler çıkarmamıza vesile olması dileklerimle tüm hemşehrilerimin kurtuluş bayramını gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Sultangazi'de servis aracı okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı
Damada tam 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktılar: Eziyet olsun diye yaptık
Damada tam 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktılar: Eziyet olsun diye yaptık
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Hande Erçel Melisa Şenolsun
Spor Ali Koç Balotelli Çağdaş Atan Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Aydın'ın kurtuluşunu kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 19:40:28. #1.16#

title