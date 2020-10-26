MHP Aydın'dan tekerlekli sandalye desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Aydın'dan tekerlekli sandalye desteği

26.10.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:20
MHP Aydın'dan tekerlekli sandalye desteği

Aydın'ın Çine ilçesi Bucak Mahallesi'nde yaşayan Aydın Denktaş'a MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Aydın'ın Çine ilçesi Bucak Mahallesi'nde yaşayan Aydın Denktaş'a MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve il yönetimi, Çine Bucak Mahallesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucunda yürüme güçlüğü çeken Aydın Denktaş'ı evinde ziyaret etti. Denktaş'a akülü tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Alıcık ve beraberindekiler, Denktaş'ı özgürlüğüne kavuşturdu. Denktaş'ın mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "MHP Aydın il yönetimimizin hediyesi olan akülü araç ile Aydın Denktaş kardeşimiz hareket kazanacak. O'nun mutluluğu Türkiye'nin mutluluğu. Hep mutlu olsun. Güzel günlerde kullansın inşallah. Türk milletinin ayrılmaz üyeleri olan engelli vatandaşlarımıza hizmet etmek onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek sosyal hayattaki etkinliklerini genişletip yaşam şartlarını ve kalitelerini yükseltmek öncelikli görev ve sorumluluklarımızdandır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Sinan Özen Binnur Kaya Yıldız Kenter Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Aydın'dan tekerlekli sandalye desteği - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 11:21:37. #1.14#
title