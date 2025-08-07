Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde hayata geçirilecek bu buluşmaların, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla şekilleneceği açıklandı. Peki, MHP 9 bölge afişi anlamı nedir, 9 bölge ne demek?

SEMBOLİK "9 BÖLGE" VURGUSU GÜNDEMDE

MHP'nin resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruda, etkinliklerin "9 bölge, 81 il" esasına göre planlandığı belirtildi. Bu ifade sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, bazı çevrelerde çeşitli yorumlara neden oldu. Kamuoyunda "9 bölge" söyleminin altında yatan anlam merak konusu haline geldi.

BÜYÜKATAMAN'DAN SEMBOLİK SAYILARA AÇIKLIK

Tartışmaların ardından MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "9 bölge" kavramına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Büyükataman, Türk mitolojisinde bazı sayıların kutsal kabul edildiğini vurgulayarak, dokuz rakamının bu sayıların başında geldiğini ifade etti. Ayrıca, partinin kurucusu Alparslan Türkeş'in benimsediği "9 Işık" doktrininin bu sembolik yapının temelini oluşturduğunu belirtti. Büyükataman, Bahçeli'nin bu ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini ve bu duruşun sürdüğünü söyledi.

İşte İsmet Büyükataman'ın o paylaşımı;

"KARALAMA KAMPANYASINA CEVABIMIZ NETTİR"

Geçmişte de partinin bölgesel organizasyonlarında 9 bölge sisteminin uygulandığını hatırlatan Büyükataman, sosyal medyada dile getirilen "bölgesel ayrımcılık" yönündeki eleştirileri sert bir dille eleştirdi. Büyükataman, "Dokuz rakamı, Türklüğe ve milli değerlerimize atıf yapar. Bu simge üzerinden partimizi hedef almak bir karalama kampanyasıdır. Emperyalizmin piyonu haline gelmiş sosyal medya kalemşörlerinin iddiaları akıl dışıdır. Bu alçakların sözlerinden cehalet ve ihanet damlamaktadır," ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

EKİM 2024'TE BAŞLAYAN YENİ SEFERBERLİK

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim 2024'te yaptığı bir çağrıyla "Terörsüz Türkiye" vizyonunu destekleyen yeni bir siyasi ve toplumsal seferberliğin başlatıldığını açıklamıştı. PKK'nın silah bırakma sürecinde atılan adımlar, devlet-millet bütünleşmesini hedef alan çağrılarla birlikte MHP'nin saha çalışmalarına yön vermeye başladı. Ankara başta olmak üzere çeşitli illerde billboardlarla tanıtılan "9 bölge, 81 il" sloganı, milli birlik mesajının sahaya yansıtılması hedefinin altını çiziyor.

"9 IŞIK" DOKTRİNİ: MHP'NİN FİKİR TEMELİ

1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP), 1969'dan itibaren ise MHP'nin parti programının omurgasını oluşturan 9 Işık doktrini, milli kimlik ve bağımsızlık etrafında şekillenen bir ideolojik duruşu temsil eder. Alparslan Türkeş'in ortaya koyduğu bu sistem, yabancı ideolojilere karşı milli bir duruşun gerekliliğine vurgu yapar. Doktrin şu ilkelerden oluşur:

• Milliyetçilik

• Ülkücülük

• Ahlakçılık

• İlimcilik

• Toplumculuk

• Köycülük

• Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik

• Gelişmecilik ve Halkçılık

• Endüstricilik ve Teknikçilik