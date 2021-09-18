MGD Kanal D muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı! - Haberler Magazin
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MGD Kanal D muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı!

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MGD Kanal D muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı!

Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay ile Oyuncu Şafak Pekdemir kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Magazin Gazetecileri Derneği, yaşanan bu olay üzerine sert bir kınama mesajı yayınladı.

Yasak Elma dizisinde Zehra karakterini canlandıran oyuncu Şafak Pekdemir, evli olduğu iddia edilen dizinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay ile Cihangir'de sarmaş dolaş kameralara yakalandı. Yaşanan bu olay gündeme bomba gibi düşerken, Magazin Gazetecileri Derneği'nden çok sert bir açıklama geldi. "Gazeteciye yönelik çirkin saldırı ve şiddeti kınıyoruz" başlıklı açıklamada, Akay için 'Bu yeni yetme şöhretler' ifadelerine yer verildi.

Derneğin açıklamasının tamamı şöyle;

"GAZETECİYE YÖNELİK ÇİRKİN SALDIRI VE ŞİDDETİ KINIYORUZ

Saygıdeğer kamuoyumuza,

Medyaya da yansıdığı üzere; 'Yasak Elma' adlı dizinin oyuncusu Şafak Pekdemir ve aynı dizinin 'ikinci' yönetmeni Oğulcan Eren Akay, dün akşam saatlerinde -o sırada görevlerini yapmakta olan- muhabirler tarafından "KAMUYA AÇIK ALANDA" görüntülenmişlerdir.

Akabinde, Oğulcan Eren Akay adlı şahıs, muhabirleri sözlü saldırı ile taciz etmiş, bununla yetinmeyip, "Birazdan ben size göstereceğim!" sözleriyle tehdit ederek, meslektaşımız ve derneğimiz üyesi, Kanal D muhabiri Barış Agil'e kafa atmak suretiyle fiziki saldırı gerçekleştirmiş, tüm yaşananlar da kameralara yansımak suretiyle kayıt altına alınmıştır.

Üzülerek görmekteyiz ki, kamuoyunun da her seferinde tanık olduğu; varlığını halkın teveccühüne borçlu olan, bir kısmı geçici şöhretlerinin sarhoşluğunu, egolarının tatminsizliğini yaşayan yeni yetme ünlülerin hiç bir şeye aldırış etmeden "KAMUYA AÇIK ALANDA"ki haber değeri taşır hal ve davranışları, gazeteciler tarafından görüntülenmekte ve de bu tür tatsız olaylar sıklıkla yaşanmaktadır..

Bu yeniyetme şöhretler, bir de üstüne üstlük durumu görüntüleyen ve haber leştiren gazeteci meslektaşlarımıza karşı "saygı sınırlarını aşan, küçümseyen, hakarete varan ifadelerle sözlü ve yazılı saldırı dilini kullanmakta, sözel ve fiziki olarak da mobbing uygulamakta, taciz etmekte ve örneğinde de görüldüğü üzere saldırmak suretiyle kaba kuvvet ve şiddet uygulamaktadır.

Bu durum, kamuoyunun gözünden kaçmamakta, HAFIZALARA KARA LEKE olarak kazınmaktadır.

MGD Kanal D muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı!

MGD Kanal D muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı!

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