MG'den tamamen elektrikli station wagon: MG5
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MG'den tamamen elektrikli station wagon: MG5

Carmedya.com - Haberler | Otomobil
MG'den tamamen elektrikli station wagon: MG5

Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği MG, bu yılın son çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak olan yeni nesil bir diğer elektrikli modeli MG5’i tanıttı.

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CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği MG, bu yılın son çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak olan yeni nesil bir diğer elektrikli modeli MG5'i tanıttı.

Dünyanın ilk yüzde 100 elektrikli station wagon modeli olarak dikkat çeken MG5, Marvel R Electric'ten tamamen farklı bir otomobil olmasına rağmen, iki model de aynı tasarım felsefesini paylaşıyor. MG'nin "Evolution Design" (Evrimsel Tasarım) diliyle tasarladığı ve markanın yenilikçi teknolojisini yansıtan unsurlarla donattığı MG5 Electric, station wagon gövdesiyle çarpıcı bir otomobil olarak öne çıkıyor.

MG5 Electric, aile ihtiyaçlarını ve dinamik bir yaşam tarzını birleştiren tasarımıyla kullandığı araçta çevrecilik, sessizlik ve konfor talep eden sürücülere hitap ediyor. Aracın 578 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltukların katlanmasıyla 1456 litreye kadar büyüyebiliyor.

Uzunluğu 4544 mm, genişliği 1811 mm ve yüksekliği 1513 mm olan MG5, ferah yaşam alanıyla bir ailenin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabiliyor. MG5 Electric, maksimum 500 kg römork çekme kapasitesi ve 75 kg port bagaj taşıma kapasitesi sunuyor. Aktif hayatı benimseyen kullanıcıların gereksinimleriyle uyumlu bir station wagon otomobilden beklenen tüm özelliklere sahip olan MG5 Electric'in üzerine bir bisiklet taşıyıcısı ve port bagaj da yerleştirilebiliyor .

Gelişmiş güç-aktarma teknolojisi

MG5 Electric, ön ile arka aks arasına (dingil mesafesi 2665 mm) entegre edilen güçlü lityum iyon batarya ile 400 kilometrenin (WLTP) üzerinde bir menzil sunuyor. Aracın elektrik motoru 135 kW (184 PS) güç ve 280 Nm tork üretiyor. MG5'in yerleşik 11 kW lık şarj cihazı AC akımla da hızla şarj edilebilmesine olanak sağlıyor. Aracın bataryası hızlı şarj (DC) ile sadece 30 dakikada %80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Marvel R Electric gibi MG5 de araçtan cihaza elektrik aktarımına izin veren yenilikçi V2L teknolojisine sahip bir otomobil.

Kaynak: Carmedya.com

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