MFÖ SOLİSTİ ÖZKAN UĞUR KANSERİ YENDİĞİNİ AÇIKLADI İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHAMFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı. Uğur, İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim dedi.

Kaynak: DHA