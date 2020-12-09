Mezitli Belediyesinin tablet dağıtımı sürüyor
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Mezitli Belediyesinin tablet dağıtımı sürüyor

09.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:13
Mezitli Belediyesinin tablet dağıtımı sürüyor

Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet kazandırma projesinin üçüncüsünün gerçekleştirildiği bildirildi.

Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet kazandırma projesinin üçüncüsünün gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Soroptimist Kulübü üyelerinin bağışladığı tabletler, Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından öğrencilere dağıtıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılıma izin verildiği törende, tabletlerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Törene, Başkan Tarhan'ın yanı sıra öğrenciler, aileleri ve meclis üyeleri de katıldı.

Çocukların eğitime ulaşmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması için çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Elimizden geldiği ölçüde çocuklarımızın eğitim almasının önündeki tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Hiç kütüphanesi olmayan Mezitli'ye başta Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane ve Gençlik Kültür evinde olmak üzere onlarca kütüphane kazandırdık. Çevre köylerde oturan kız öğrencilerimizin barınabilmesi için kısıtlı miktarda da olsa öğrenci evi oluşturduk. Okullarımızdan gelen yardım taleplerini en hızlı biçimde yerine getirdik. On binlerce kitap dağıtarak okuma alışkanlığını artırmaya çalıştık. Tüm bunların yanında son dönemde yaşanan korona virüs nedeniyle eğitimden uzak kalan öğrencilerimize tablet ulaştırmak için kolları sıvadık. Sağ olsunlar her zaman yanımızda olan hayırseverlerimiz ve Mezitli Soroptimist Kulübünün değerli üyeleri yine işe el atarak çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencimizin tablete kavuşmasını sağladı. Gönül isterdi ki, onlarla birlikte çocuklarımıza bu tabletleri verelim ve bu sevince birlikte ortak olalım. Ancak yaşadığımız pandemi nedeniyle hem çocuklarımızı hem de hayırseverlerimizi korumak adına dar bir katılımla bu töreni gerçekleştirmek zorunda kaldık" dedi. - MERSİN

Mezitli Belediyesinin tablet dağıtımı sürüyor
Mezitli Belediyesinin tablet dağıtımı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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