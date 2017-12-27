Mezine Sırakaya Öztüm Tekstil İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığına Atandı

ÖZTÜM Tekstil İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığına atanan Mezine Sırakaya, "Bana verilen bu yetkiyi en iyi şekilde kullanacak Tekstil Sektöründe çalışan işçilerimizin umut kapısı ararken umutları olacağız inşallah" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Mezine Sırakaya, ÖZTÜM Tekstil İş'in düzenlediği basın toplantısıyla sendikanın Genel Başkan Yardımcılığına atandı. Burada bir açıklama yapan Sarıkaya, sendikaya katılma karar sürecinin uzun sürdüğünü vurgulayan Sırakaya," ÖZTÜM Tekstil İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayım. Karar vermem uzun bir süreç aldı ancak sayın başkanımız Mustafa Akyürek beni ikna etmeyi sonunda başardı. Bana verilen bu yetkiyi en iyi şekilde kullanacak Tekstil Sektöründe çalışan işçilerimizin umut kapısı ararken umutları olacağız inşallah" diye konuştu.



Sendikaların tarihi süreci hakkında bilgi veren Sırakaya konuşmasının devamında, "Çalışma ve yaşama koşullarının gittikçe ağırlaşması işçi hareketlerinin doğmasına neden oldu. Türkiye'de sendikalar Batıdaki örneklerine göre çok ileri tarihlerde ortaya çıktı. Cumhuriyet sonrası işçi hareketi ve sendikacılığın gelişmesinde sanayileşme hareketlerinin büyük etkisi oldu. Sanayileşme alanında asıl atılım 1930 sonrasında başladı. 1947 yılında ilk Sendikalar kanunu çıkartıldı ve ilk kez yasal zeminde sendikalar kuruldu. 1963 de yeni bir Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu Sözleşme Grev Yasası çıkarıldı. Biz de bu yasalar çerçevesinde hareket ederek işçilerimizin sosyal haklarını koruyacağız. Aslında Biz sendika olarak patron ve işçi arasındaki köprü kurma vazifesini üstlenmiş durumdayız. Yani bizim görevimiz üretim alanında ki disiplini sağlamak. İşçinin sosyal haklarını İşverenden alacak, İşvereninde üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracağız. Tekstil İşçilerimizi diğer iş kollarında olduğu gibi birçok sorunu bulunmaktadır. Maaşlarda eşitsizlik, çalışma süreleri, izin, süreklilik, iş güvenliği ve çalışma koşulları gibi birçok sorundan bahsedebiliriz. Yaşamak için çalışmak ve emek-gücümüzü satmak zorundayız. İşçiler olmasa işverenler olmaz, işverenler olmasa da işçiler olmaz. Hakkınız mücadelemiz, emeğiniz onurumuzdur diyor, Öncelikle Gaziantep'te sonra tüm Türkiye'de Örme, dokuma, deri, hazır giyim dallarında çalışan işçilerimizi ÖZTÜM Tekstil iş sendikamıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Toplantıda konuşan TÜM İş Konfederasyon Başkanı Mahmut Şahin ise, 2015 yılında kurulan çok genç bir konfederasyon olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'de kaşarlanmış tabir edebileceğimiz 60-70 yaşında konfederasyonlar var, ama biz 2015 yılında kurulduk" dedi.



Şahin konuşmasının devamında, Türkiye'de işçi hakları maalesef siyasi irade ve işverenle biraz kördüğüm haline getirildiğine vurgu yaparak, "Sendikacılık şu anda Türkiye'de gerektiği şekilde yapılmıyor. Biz Osmanlı zamanındaki Ameleperver doğallığı tekrar yaşamak ve taraf haline getirmek istiyoruz. Önümüzdeki yılbaşı itibariyle Türkiye'de Zorunlu Arabuluculuk diye bir uygulama hayata geçecek. 2 kişi masaya oturduğu zaman taraflar eşit olmalı. Ama şu anda bu uygulama işçiler için hiç de olumlu bir adım değil, çünkü taraflardan biri işveren olduğu için güçlüdür diğeri ise işçidir. İkisinin gücü aynı olmadığı için masada arabuluculuk işleminde işçi her zaman kaybetmeye mahkum bırakılacak. Biz çalışanın sosyal, ekonomik konumunu ve ezikliğini maalesef iliklerimize kadar hissediyoruz, bu anlamda çalışma yapmak için yola çıkıyoruz" şeklinde konuştu.



ÖZTÜM Tekstil İş Sendikası Gaziantep binasında gerçekleşen basın toplantına TÜM İş Konfederasyon Başkanı Mahmut Şahin'in yanı sıra, ÖZTÜM Tekstil İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Akyürek, ÖZTÜM ( ÖGG) Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Soner Güney, TÜM Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Faruk Fırat ve çok sayıda basın mensubu katıldı. - GAZİANTEP