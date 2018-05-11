Türkiye'nin Günlerdir Konuştuğu Mezarlıktaki "Gizemli Kız" Bulundu!

Çorum'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız evinde bulundu. İsmi açıklanmayan ve ruhsal sorunlar yaşadığı ileri sürülen kızın hastanede tedavi ettirildiği, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

MEZARLIKTA BİR KADININ MEZARI BAŞINA GELİP AĞLIYORDU

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü.

GÖREVLİLER KAÇAN KIZA YARDIMCI OLMAK İÇİN NOT BIRAKMIŞTI

Mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not kağıdı bırakıldı. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı.

POLİSLER KAMERA YERLEŞTİRMESİNE RAĞMEN KIZ YAKALANMADI

Genç kızı yakalamak için polis ağaçların tepelerinde bile arama yaptı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı.

EVİNDE BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis, gizemli kızı, mezarlık yakınlarındaki evinde buldu.

RUHSAL SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi.

AİLESİNİN TESLİM ALDIĞI KIZ, DAHA ÖNCE DE MEZARLIĞA GİDİYORMUŞ

Kızın, ardından emniyete götürüldüğü ve ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildiği öne sürüldü.

Genç kızın daha önceki günlerde de mezarlığa gidip ağladığı ve yakınlarının sık sık mezarlıktan alıp evine götürdüğü belirtildi.