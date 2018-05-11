Türkiye'nin Günlerdir Konuştuğu Mezarlıktaki "Gizemli Kız" Bulundu!
Çorum'da 5 gece art arda geldiği mezarlıkta ağlayan kızın evinde bulunduğu, ruhsal sorunları nedeniyle hastaneye götürüldükten sonra ailesine teslim edildiği ortaya çıktı.
Çorum'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız evinde bulundu. İsmi açıklanmayan ve ruhsal sorunlar yaşadığı ileri sürülen kızın hastanede tedavi ettirildiği, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği belirtildi.
MEZARLIKTA BİR KADININ MEZARI BAŞINA GELİP AĞLIYORDU
Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü.
GÖREVLİLER KAÇAN KIZA YARDIMCI OLMAK İÇİN NOT BIRAKMIŞTI
Mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not kağıdı bırakıldı. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı.
POLİSLER KAMERA YERLEŞTİRMESİNE RAĞMEN KIZ YAKALANMADI
Genç kızı yakalamak için polis ağaçların tepelerinde bile arama yaptı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı.
EVİNDE BULUNDUĞU BELİRTİLDİ
Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis, gizemli kızı, mezarlık yakınlarındaki evinde buldu.
RUHSAL SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi.
AİLESİNİN TESLİM ALDIĞI KIZ, DAHA ÖNCE DE MEZARLIĞA GİDİYORMUŞ
Kızın, ardından emniyete götürüldüğü ve ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildiği öne sürüldü.
Genç kızın daha önceki günlerde de mezarlığa gidip ağladığı ve yakınlarının sık sık mezarlıktan alıp evine götürdüğü belirtildi.
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tamamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sonuna kadar devam nankörler bundan baska adammı var ulkeyı kımse yonetemez allah uuzn ömür versin reiseCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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kedidir kedi, , ,Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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HABERLER BİLE ARTIK TAMAM DİYOR ALLAH HAYIRLISIYLA TAMAMINA ERDİRSİNCevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
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Bu olayda ekmegini cikarmak icin mezarliga pamuk sekeri getiren kardes seni de alkisliyorum ....Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır