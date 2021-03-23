Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu
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Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu

23.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:17
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu

Kayseri'de define avcıları Yılanlı Dağı'nda bulunan yeraltı yapılarını talan etti. Mezar odalarına giren define avcılarının bununla da yetinmeyip yüzyıllar önce sığınak olarak kullanılan yeraltı odasında alem yaptıkları ortaya çıktı. Yeraltı odasında alkol şişeleri ile çok sayıda sütyen ve kadın ayakkabıları çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde bulunan bin 700 metre rakımlı Yılanlı Dağında Seygalan mevkiinde bulunan tarihi yapılar define avcılarının hedefi oldu. Çok sayıda noktada kazı yapan define avcılarının yeraltında bulunan sığınaklara ulaşarak talan ettikleri ortaya çıktı.

MEZAR ODALARINA DA GİRMİŞLER

Yüzyıllar önce halkın saldırılardan korunmak için yeraltına inşa ederek horasanla sıvadığı sığınakların girişine ulaşmaya çalışan define avcılarının dağın bir çok noktasını köstebek gibi kazdıkları ortaya çıktı. Yeraltına metrelerce inerek tarihi mezar odalarına giren define avcılar mezarları da talan etti. Mezar taşlarına kadar söken define avcılarının çoğu zaman yıkarak girdikleri mezar odaları, yağan yağmur ve kar nedeniyle zarar görüyor.

Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu

HEM TALAN ETMİŞLER HEM ALEM YAPMIŞLAR

Kanun tanımaz define avcılarının hazine bulma hayaliyle talan ettikleri tarihi yapılarda alem yaptıkları da ortaya çıktı. Bölgede bulunan ağıllarının temizlemeye gittiği sırada bir çok yerin kazılarak tarihi yapılara girildiğini gören çiftçi Ömer Dede; "Biz baharla birlikte hayvanlarımızı bu bölgeye getiririz. O yüzden önceden gelip ağılların temizliğini yapmak istedim. Ancak bir çok yerin kazıldığını fark ettim. Define avcıları metrelerce kazı yaparak yeraltı sığınaklarına girmişler. Sığınağa girdiğimde en acı olanı define avcıları bu tarihi yapıları talan ettikleri gibi birde içerisinde alem yapmışlar. Sığınacakta çok sayıda sütyen ile içki şişeleri buldum. Bu tarihe yapılan bir saygısızlıktır kazı yapmak için birde bin 400 yıllık dut ağaçlarına zarar vermişler" diye konuştu.

Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu
Haber Yorumları (5)
ANLAMADIM: Kadın iç çamasırı ne alaka o harabelige hangi kadın gider??
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BELANZI: Hadi sütyeni anladık, ayakkabıyı bırakıp mi kaçmış bu hatunlar
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AKADEMİSYEN: Demek Dindarlık hat safada - kayseriyse normal bir görüntü
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