Mezar-ı Şerif'te Pamir 707 Bölge Genel Komutanlığı'nın Konferans Salonu Hizmete Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan İçişleri Bakanlığına bağlı, Mezar-ı Şerif ili Pamir 707 Bölge Genel Komutanlığı'nın Operasyon ve Planlama Biriminin konferans salonu ve idareci odası hizmete açıldı.

TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin açılış törenine, Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Mezar-ı Şerif ili Pamir 707 Bölge Genel Komutanı General Babe Can, Mezar-ı Şerif TİKA Koordinatörü Zeki Bulduk, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Afganistan Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ve güvenlik güçleri katıldı. Törenin açılış konuşmasında Pamir 707 Bölge Genel Komutanlığının Afganistan kuzey bölgesinde güvenlik sorumluluk alanı hakkında bilgi veren Can, Türkiye'nin Afganistan'a özellikle 2001 yılından sonra daha da artarak emniyet personelinin eğitilmesi konusunda büyük destekte bulunduğunu ifade etti.

Can, Afgan kadın polislerinin eğitilmesi konusunda ilk ülkenin Türkiye olduğunu, yüzlerce Afgan kadın polisin Türkiye'de nizami eğitim alarak ülkede hizmet yapmakta olduğunun da altını çizdi. Türkiye'nin Afgan halkına eğitim konusunda da kolaylıklar sağlamış olduğunu belirten Can, Afgan-Türk okullarının Türkiye maarifine devredilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Can, Bölge Genel Komutanlığının, Operasyon ve Planlama Birimi binasına konferans salonu ve idareci odasının yenilenmesinin TİKA desteği ile yapıldığından dolayı Afganistan İçişleri Bakanlığı adına teşekkürlerini sundu.

Türkiye ile Afganistan'ın iki kardeş ve dost ülke olarak en zor dönemlerde birbirlerinin yanında olduğunu söyleyen Alpay ise, Afganistan'da son dönemde meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybeden Afgan vatandaşları için başsağlığı diledi.

Mezar-ı Şerif TİKA Program Koordinatörü Zeki Bulduk, yapılan yenileme çalışması ile emniyet personelinin eğitim şartlarının geliştirildiğini söyledi. Konuşmalar sonrası tüm katılımcıların katıldığı kurdele kesiminin ardından salon ve idare gezildi. - ANKARA