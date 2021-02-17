Mezar başında itiraf etmişti; mahkemede reddetti

ÜMRANİYE'de 26 Haziran 2020'de kardeşi Hasan Akman'ı (42) başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Ecevit Akman (45) ve cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen maktulün eşi sanık Arzu Akman'ın (33) yargılanmasına devam edildi. Azmettirme iddialarını reddeden sanık Arzu Akman "Olay günü eşim dışarıda çardakta çay içiyordu, biz evdeydik. Dışardan bir ses duyduk Ecevit, Hasan'ı öldürmüş ardından cama vurarak "Bana git eşinin leşini al' dedi" diye konuştu. Sanık Arzu Akman, mezar başındaki cinayeti itiraf ettiği videoya ilişkin, "Beni tehdit ettiler o yüzden onları söyledim. 'Sen bizim dediklerimizi yaparsan bu videoyu kimseye vermeyeceğiz' dediler. Ben de söyledim onlar da videoyu çektiler" dedi.

SANIKLAR SEGBİSLE DURUŞMAYA KATILDI

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2. duruşmaya tutuklu sanık Ecevit Akman, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanık Arzu Akman ise başka bir şehirden SEGBİS'le duruşmaya katıldı. Öldürülen Hasan Akman'ın ablası Zülfiye Akman ve ağabeyi Mehmet Akman da "müşteki" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

"EVİMİ DİNLİYORMUŞ"

Sanık Arzu Akman savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Kesinlikle ben böyle bir şey yapmadım. Diğer sanığı, öldürme konusunda azmettirmedim. Sanık Ecevit Akman 2019 yılından beri beni tehdit ediyordu. Benim vefat eden eşimle aramda problemler vardı. Bütün aile bilirdi" dedi.

CAMA VURARAK BANA "GİT EŞİNİN LEŞİNİ AL" DEDİSanık Arzu Akman, tutuklu sanık Ecevit Akman'ın evini dinlediğini iddia ederek "Neden dinlediğini bilmiyorum. Eşim cezaevindeyken benim ve çocuklarımın ekonomik ihtiyaçlarını kayınvalidemin maaşını alarak Ecevit Akman karşılardı. Ecevit, 'Belediyeden yardım alacağız' diye beni kandırarak bir aparta götürdü. Orada bana silah göstererek şiddet uyguladı ve rızam dışında benimle birlikte oldu. Bu olay devam etti, kimsenin bana inanmayacağını bildiğim için söyleyemedim" ifadelerini kullandı. Sanık Arzu Akman, olay gününü ise şu şekilde anlattı: "Eşim dışarıda çardakta çay içiyordu, biz evdeydik. Dışardan bir ses duyduk Ecevit, Hasan'ı öldürmüş ardından 'Cama vurarak bana git eşinin leşini al' dedi"

MEZAR BAŞINDAKİ VİDEOYLA İLGİLİ TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜSanık Arzu Akman "Mezarın başındaki videonun çekildiğinden haberim vardı. Beni tehdit ettiler, o yüzden onları söyledim. 'Sen bizim dediklerimizi yaparsan bu videoyu kimseye vermeyeceğiz' dediler. Ben de söyledim onlarda videoyu çektiler" diyerek savunmasını tamamladı.

"MAKTUL ANNEMİ VE BABAMI DÖVÜYORDU"Söz alan sanık Ecevit Akman, sanık Arzu Akman'ın savunmalarını kabul etmediğini belirterek şunları anlattı: "Kendisiyle zorla birlikte olmadım. Maktul, anne ve babamı dövüyordu ve bu konulardan da cezaevinde yatmıştı. Olayın olduğu gün anneme ağza alınmayacak sözler etti, yeğenime saldırdı, evden kovdu, öldürmek istedi. Eşimden ayrılmıştım. O da eşimin açık saçık giyindiğini ve kendisinin tahrik olduğunu söyledi ve kafama vurdu. Ben annemi aldım ve Gebze'ye taşındım. Ben Hasan'ı hiç aramadım, beni hep o aradı ve ikna etmeye çalıştı. Bunun sebebi de kendisinin parası yoktu ve gelip benim ailesine bakmamı istiyordu."

"VUR DİYE SESLENDİĞİNİ DUYDUM"Öldürülen Hasan Akman'ın kuzeni Ersin Akman da duruşmada tanık olarak dinlendi. Olay gününü anlatan tanık Ersin Akman, o gün eve gittiğini, içeri girmediğini ifade ederek "Dışardan Arzu Akman'ın 'vur' diye seslendiğini duydum. Kime seslendiğini bilmiyorum. Bir silahın kurma kolunun çekip bırakıldığını duydum. O arada korktum, kaçtım ve gittim. Ateş edilme sesi duymadım. Ölen amcamın oğlu Hasan birini vurmuştu o nedenle cezaevine girmişti. Bunu bildiğim için korktum ve gittim. Polise ya da herhangi bir yere haber vermedim, çünkü korkmuştum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ecevit Akman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ Ümraniye'de 20 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Hasan Akman kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla vurularak öldürüldüğü iddia edildi. Olaydan sonra Ecevit Akman çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hasan Akman'ın defnedilmesinin ardından eşi Arzu Akman'ın mezar başında cinayeti itiraf ettiği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Olaydan sonra savcıya ifade veren Arzu Akman, "Planı beraber yaptık ama sonrasında ben vazgeçtim" diye ifade verdiği öne sürüldü. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Arzu Akman, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 26 Haziran 2020'de Ecevit Akman'ın Hasan Akman' öldürdüğü ve maktulün eşi olan Arzu Akman'ın cinayeti azmettiricisi olabileceği iddia edildi. İddianamede Ecevit Akman'ın "Kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, Arzu Akman'ın ise "Eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMANIN ARDINDAN AÇIKLAMADuruşmanın ardından öldürülen Hasan Akman'ın ablası Zülfiye Akman ve ağabeyi Mehmet Akman ile avukatları açıklama yaptı. Avukat Mustafa Yaren, sanık Arzu Akman'ın duruşmada yaptığı savunmaların önceki ifadeleriyle çeliştiğine dikkat çekti. Mehmet Akman da açıklamasında Arzu Akman'ın azmettirici olduğunu öne sürerek, gerekli cezanın verilmesini istedi. Zülfiye Akman ise Arzu Akman'ın cinayete ortak olduğunu iddia ederek "Biz onu hiçbir şekilde tehdit etmedik" diyerek Arzu Akman'ın duruşmadaki savunmalarını reddetti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Büşra ÇOBAN