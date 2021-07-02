Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatları iyileştiriliyor
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Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatları iyileştiriliyor

Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatları iyileştiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) toplantısı yapıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) toplantısı yapıldı.

Her yıl fındık toplama döneminde ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunlarının giderilerek yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında 'Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Komisyonu' üyelerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda, Fatsa'ya 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında gelecek mevsimlik gezici tarım işçilerinin konaklayacağı Saraytepe Mahallesi Elekçi Irmağı kenarında bulanan METİP alanında yapılması gereken çalışmalar ile işçilerin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesine yönelik alınması gereken tedbirlerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutcu, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Yusuf Ünsal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nevzat Aydın, Fatsa İŞKUR Müdürü Mehmet Cem Kuru, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Ekici, Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ve Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, OSKİ Fatsa Müdürü Olgun Derebaşı, İlçe Müftülük Şube Müdürü Veysel Yılmaz ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı. - ORDU

Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatları iyileştiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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