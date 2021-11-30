MEVSİMLİK İŞÇİ GÜLİSTAN, BİLEK GÜREŞİNDE DÜNYA 5'İNCİSİ OLDU - Haberler
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MEVSİMLİK İŞÇİ GÜLİSTAN, BİLEK GÜREŞİNDE DÜNYA 5'İNCİSİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan ve geçimlerini sağlamak için ailesiyle mevsimlik işçi olarak fındık ve kayısı toplayan Gülistan Güner (20), bilek güreşinde Türkiye şampiyonu olduktan sonra katıldığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda da 5'inci oldu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan ve geçimlerini sağlamak için ailesiyle mevsimlik İşçi olarak fındık ve kayısı toplayan Gülistan Güner (20), bilek güreşinde Türkiye şampiyonu olduktan sonra katıldığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda da 5'inci oldu.

Ergani'ye bağlı Ahmetli Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gülistan Güner, lise eğitimin ardından girdiği üniversite sınavı sonrası hocasının da yönlendirmesiyle Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda eğitim görmeye başladı. 12 yıldır ailesiyle birlikte geçimlerini sağlamak için de yaz aylarında mevsimlik işçi olarak fındık ve kayısı toplamaya giden Güner, yaklaşık 1 yıl önce branşı hentbol olmasına rağmen arkadaşının tavsiyesi üzerine bilek güreşine başladı. Güner, üniversitelerarası maçlarda 3'üncü olduktan sonra Tokat'ta 10-14 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen '2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 70 kilo gençlerde hem sağ, hem de sol kolda birinci oldu. Burada, hak kazandığı büyükler kategorisinde de yarışan Güner, sağ kolda da ikinci olmayı başardı. Dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanan Güner, 24 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen ve 30 ülkeden sporcunun yarıştığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birçok rakibini eleyerek 5'inci oldu.

MEVSİMLİK İŞÇİ GÜLİSTAN, BİLEK GÜREŞİNDE DÜNYA 5'İNCİSİ OLDU

MEVSİMLİK İŞÇİ GÜLİSTAN, BİLEK GÜREŞİNDE DÜNYA 5'İNCİSİ OLDU

MEVSİMLİK İŞÇİ GÜLİSTAN, BİLEK GÜREŞİNDE DÜNYA 5'İNCİSİ OLDU

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