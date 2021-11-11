MEVSİMİN İLK ÇİLEĞİ HALDE 35 LİRA

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Ömer Küçükdibek ve Osman Ateş, mevsimin ilk hasadında topladığı çileği, halde kilosunu 30 liraya sattı. Komisyoncu Hasan Ali Topçu, kilosunu 35 liradan satacağı sezonun ilk çileğini yetiştiren Küçükdibek'e çeyrek altın hediye etti.

Örtüaltı çilek üretiminde adından söz ettiren Antalya'da hasat dönemi başladı. Kentte en fazla ekimin yapıldığı Serik'in Kadriye mahallesindeki üreticilerden Ömer Küçükdibek ile Osman Ateş, topladıkları çileği halde komisyoncuya kilosu 30 liradan sattı. Üretici Ömer Küçükdibek, ekimde diktiği çileğin ilk meyvesini toplamanın heyecanını yaşadığını belirtti. 12 serada çilek yetiştirdiğini anlatan Küçükbidek, çilek fiyatının sezon boyunca üreticinin yüzünü güldürmesini diledi.

İLK ÇİLEK HEDİYESİ ÇEYREK ALTIN

Küçükbidek'in çileklerini satttığı komisyoncu Hasan Ali Topçu, sezonun ilk çileğini, kilosunu 30 liradan aldığını belirtti. Her yıl ilk çilek satışı yapanı ödüllendirdiğini dile getiren Topçu, Küçükdibek'e çeyrek altın hediye verdi. Topçu, üreticiden satın aldığı 5 kilo çileği kilosu 35 liradan satacağını söyledi.

Üretici Osman Ateş ise eylül ayının 15'inde erken dikim yaptığı çilekte doğal üretime önem verdiğiğini anlattı. Ateş, pazarda çileğin kilosunun 10 liranın altına düşmeyeceğini tahmin ettiklerini anlattı. Ateş'in çileğini sattığı tüccar Halil Güzel de mevsimin ilk çileğini üreticiden 30 liraya aldığını dile getirdi.