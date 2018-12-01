Mevlid-İ Nebi Haftası Programına Yoğun Katılım

Bir televizyon kanalında yaptığı programlarla milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun anlatımıyla İnegöl Belediyespor Salonunda gerçekleşen Mevlid-i Nebi programına Ak Parti Bursa Millet Vekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban ve yüzlerce İnegöllü katıldı.

"O'NUN ÖRNEKLİĞİNE VE ÖNDERLİĞİNE MUHTACIZ"

Dünya ikincisi Hafız Mehmet Bilir'in kuran tilavetinin ile başlayan programda konuşan Nihat Hatipoğlu "Rebiül evvel ayındayız. Hz. Peygamber'in (sav) doğduğu aydır bu ay. Kutlu ve mübarek olsun. Fitnenin ve kaosun dünyayı sarstığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde " O'nun örnekliğine ve önderliğine muhtacız. Sizin için Allah'ın Resulünde güzel örnek var' buyuruldu. Şüphesiz 'Sen (Ey Resul) büyük bir ahlak üzerinesin' buyuruldu. 'Seni ancak âlemlere rahmet olasın diye gönderdik' buyuruldu. O'nun örnekliği yaşamını anlamak ve anlatmakla ancak mümkün olur. Bunun ise sadece Kur'an ayetlerini tebliğ ve aktarımla olmayacağı aşikâr. O'nu tanımak zorundayız. Neye nasıl tepki verdiğini, hangi emri veya yasağı nasıl uyguladığını, hangi ayeti nasıl yorumladığını, ayette özlü olarak geçen bir kuralı nasıl açıkladığını anlamalı ve anlatmalıyız. Ben 20 yaşından beri peygamberimi anlatıyorum" dedi.

Hatipoğlu konuşmasının devamında Hz. Muhammed'in (SAV) ahlaki yaşamından, fedakârlıklarından ve insanlığa sunduğu nasihatlerden örnekler verdi. Ayrıca Gençlere, kadınlara ve aile yaşamına ilişkin Hz. Peygamber'in öğütlerini anlattı. Konuşmasının sonunda salondaki vatandaşlarla kucaklaşan Hatipoğlu programa katılanlara ve İnegöl Belediyesine teşekkür etti.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASINDA BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ

Program sonunda söz alan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kısa bir selamlama konuşması yaptı.Taban konuşmasında; "Nihat Hocamızın ağzına, yüreğine sağlık. Her zaman olduğu gibi bu akşamdan eşsiz bir program yaşattı bizlere, en güzel şekilde sunumlarını yaptılar. Mevlid-i Nebi Haftasında bizlerle birlikte oldular ben kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bu gece bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyor saygılar sunuyorum'' şeklinde konuştu.