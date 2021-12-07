Mevlana, vuslatının 748. yıl dönümünde Almanya'da anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi vuslatının 748. yılında, Almanya'nın Köln kentinde anıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezinde "İlim Yolcusu Gençler, Örnek Şahsiyetler Yolunda" temasıyla düzenlenen anma etkinliğine Kuranı-ı Kerim okunarak başlandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Kuşlu, burada yaptığı konuşmada Mevlana'nın yaşamını anlattı.

Mevlana'nın dünyaya ve varlığa bakışını anlatan Kuşlu, şunları kaydetti:

"Mevlana insanın bir yandan seçkin bir varlık olduğunu bir yandan da Allah'a ve mahlukata karşı sorumluluğunu beyitlerinde de anlatmaktadır. Mevlana insanın yaratılışını rahmet olarak nitelendirirken aynı zamanda alemde, yani dünyada rahmetin hakim olduğunu söylemek istiyor. Mevlana, karamsar bir dünya tasavvuru değil iyimser bir dünya tasavvurundan bahsediyor. İnsanın hayatında çoğu kez hastalık değil sağlık, çoğu kez dert değil deva hakimdir. Allah yolunda yürürken duygularıyla yüce yüreğiyle tüm insanlığa örnek olmak, bir iman felsefesi oluşturmak her kula nasip olmayacak bir mükafattır. Mevlana, dünya hayatının gurbet olduğunu beyitlerinde bizlere söyler. Dolayısıyla Mevlana, ölümü bir yokluk olarak görmez, yeniden dirilmek olarak görür. Mevlana Celaleddin-i Rumi ahlak, ilim ve akıl yolunda insanlığa sevgi ve birlik mesajları vermiştir. O sebeple Mevlana, sevginin, merhametin, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolüdür."

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Mevlana'nın mesajlarıyla insanlığa ışık tuttuğunu belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen gençlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından semazenler gösteri sunuldu.