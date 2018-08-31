Mevlana ve Goethe Celsus Kütüphanesi'nde Buluşacak

49. SELÇUK EFES FESTİVALİ MEVLANA VE GOETHE'Yİ CELSUS KÜTÜPHANESİ'NDE BULUŞTURUYOR.

Celsus Kütüphanesi felsefesi ve eserleriyle çağları aşan Tasavvuf Şairi Mevlana ile dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Goethe'nin buluşmasına ev sahipliği yapacak.

1. Kültürlerarası Edebiyat Gecesi "Mevlana ve Goethe İnsanlığın Dorukları Gösterisi" Celsus Kitaplığı'nın kuruluşu, Mevlana ve Goethe'nin tanıtılmasının yanı sıra hümanizm, insanlık, kardeşlik, aşk konusunda okunacak şiirlerin dans ve müzikle desteklendiği bir içerikle Celsus Kütüphanesi'nin büyülü atmosferinde katılımcılarla buluşacak.

İKİ DEĞERİ BULUŞTURAN İSİMLER

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi Sorumlusu Bahadır Varvar'ın koordinatörlüğünde gerçekleşen projenin yönetmenliğini Haluk Işık yaptı. Birçok kurum ve kişinin katkı sunduğu projeninsenaryosu da Haluk Işık'a ait olup senaryo danışmalığı Doç. Dr. Hülya Kaya ile İzmir Kadim Kültürünü Araştırma Merkezi Başkanı Yazar Ayşe Ertübey tarafından yapıldı. Fikirleriyle insanlığa yol gösteren Mevlana ve Goethe'yi buluşturan gösteriye katkı sunanlar arasında ayrıca Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, Selçuk İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Şenol Sarıca, Goethe Enstitüsü Müdürü Anna Weber, Kütüphane Müdürü Defne Erzene Bürgin,Kültürel Etkinlikler Koordinatörü Özlem Günerli, Ressam Tülay Kırşen Türkmenoğlu Sanatçı YazarCem Seyhun Ünbay yer alıyor.Goethe'nin Doğu ve Batı Divanı adlı eserinde Mevlana'nın etkilerinin olması üzerine ortaya çıkan proje farklı bir sanat etkinliği olmanın yanı sıra katılımcıları için zaman içerisinde bir yolculuk da olacak.

İKİ BİLGE CELSUS 'TA BULUŞACAK

Sevgi, muhabbet, düşünce, hoşgörü ve hümanizm gibi insanlığın her çağda ihtiyaç duyduğu evrensel değerleri yücelten, hayatları boyunca bu değerleri felsefe edinerek yaşadıkları asırların ötesine geçmiş Hz. Mevlana ve Goethe Anadolu'nun dünyaca tanınan bir köşesinde Efes Celsus Kütüphanesi'nde buluşacak. Mevlana'nın eserleri ve Goethe'nin Batı Divanı'ndan alıntıların yapıldığı bir tiyatral gösteriyle farklı çağlarda yaşamış iki fikir insanın hayatlarını boyunca altını çizdiği, insanlığın her daim ihtiyacı olan sevgi, hoşgörü gibi değerler konusundaki ortak paydaları seyirciye anlatılacak.

1. Kültürlerarası Edebiyat Gecesi Mevlana ve Goethe İnsanlığın Dorukları Gösterisi'ne katılmak isteyen sanatseverler için ücretsiz giriş olanağı sağlanacak.