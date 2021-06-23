Mevlânâ şiirleri - Mevlânâ Celâleddîn-i aşk şiirleri ve Mesneviden şiirleri

Vuslatının 745'inci yılında anılan büyük İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflardan biri olarak kabul ediliyor. 17 Aralık 1273'te vefatının ardından bıraktığı 'Mesnevi' eseri bugün bile konuşulmaya devam ediyor. İşte Mevlânâ şiirleri - Mevlânâ Celâleddîn-i aşk şiirleri ve Mesneviden şiirleri