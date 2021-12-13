Mevlana 748. Vuslat Yıl Dönümü'nde Sivas'ta anıldı

SİVAS (AA) - Öğretileri ile dünyanın her yerinde ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, 748. Vuslat Yıl Dönümü'nde Sivas'ta düzenlenen programla anıldı.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, valilik, belediye, İl Kültür Müdürlüğü ve Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü Sema Derneği'nin katkıları ile gerçekleştirilen program Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programın ilk bölümünde tasavvuf müziği sanatçısı Fatih Koca, ilahi seslendirdi.

İkinci bölümde ise Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü Sema Derneği tarafından sema mukabelesi icra edildi.

Program sonrası sahne alan sanatçı ve semazenlere hediye takdim eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas Belediyesi olarak hemşehrilerimizi her hafta farklı bir kültürel etkinlikle buluşturmaya gayret ediyoruz. Kış aylarında da dolu dolu bir dönem geçireceğiz inşallah. 17 Aralık Cuma günü Bahadır Yenişehirlioğlu'nu Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde misafir edeceğiz. Yine 24-25-26 Aralık'ta kent meydanında 'Gençlik ve Kış Festivali' adı altında farklı ve eğlenceli bir organizasyonla sizlerle bir arada olacağız. Mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte o zaman diliminin maneviyatına uygun olarak çeşitli programlar yapacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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