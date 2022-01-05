MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, alkol bağımlısı ve kimsesiz olduğu belirtilen Emrah Yeşilöz (43), metruk evde ölü bulundu. Yeşilöz'ün 4 gün önce yaşamını yitirdiği ve dezenfektan içtiği ihtimali değerlendiriliyor.

Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi 509 Sokak'taki metruk evden kötü kokular geldiğini belirten çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis, alkol bağımlısı ve kimsesiz olduğu belirtilen Emrah Yeşilöz'ü ölü buldu. Yeşilöz'ün 4 günlük olduğu tahmin edilen cesedinin yanında çok sayıda dezenfektan ve kolonya şişesi olduğu görüldü. Vücudunda herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanılmayan Yeşilöz'ün dezenfektan içtiği sanılırken, cesedi ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yeşilöz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.