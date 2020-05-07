MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
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MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu

MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
07.05.2020 00:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:10

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Nisan ayı araştırmasında Meral Akşener'in beğeni düzeyinin arttığını söyledi. Sencar, "Meral Akşener'in popülaritesi Kasım 2019'da Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den sonra 4.cü sıradaydı. Nisan 2020 de ise Erdoğan'dan sonra ikinci şuraya yükseldi" dedi.

MetroPOLL Araştırma'nın 16 -21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 1288 kişiyle yaptığı son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in beğeni düzeyi soruldu.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Nisan ayı araştırmasına göre Meral Akşener'in en beğenilen ikinci parti lideri olduğunu belirtti. Akşener'in popülaritesinin Kasım 2019'dan beri arttığına dikkat çeken Sencer, bunu dikkate değer bir durum olarak niteledi.

AKŞENER 2. SIRAYA YERLEŞTİ

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2020 raporunu açıkladı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in zaman içindeki beğeni düzeylerinin karşılaştırıldığı bir çalışmayı paylaştı. Nisan ayında yapılan çalışmaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ankette yüzde 52,1 alırken, Meral Akşener yüzde 40,8 oy aldı.

AKŞENER KASIM 2019'DA 4. SIRADAYDI

Sencar "Meral Akşener'in popülaritesi Kasım 2019'dan bu yana belirgin şekilde artmış. Parti liderleri arasında popülaritesi en yüksek ikinci olmuş. Dikkate değer bir durum. Meral Akşener'in popülaritesi Kasım 2019'da Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den sonra 4.cü sıradaydı." ifadelerini kullandı.

MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Türkiye'nin Nabzı 2020 Nisan ayı araştırması şirketin sitesindeki bilgilere göre 16 -21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 1288 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,73 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Politika Manşet

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