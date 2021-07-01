Metrodakiler nefeslerini tutarak izledi! Raylara atlayan adam, saliselerle trenin altında kalmaktan kurtuldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belvedere metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Sarhoş olduğu belirtilen adam, hızla gelen treninin altında kalmaktan saliselerle arayla kurtuldu. Adamın kurtulma anları ise nefes kesti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hem korkutan hem de adamın kurtulması nedeniyle izleyenlere büyük bir rahatlama yaşayan bir olay gerçekleşti. Belvedere tren istasyonunda Sarhoş' olduğu belirtilen bir adam, herkesin gözü önünde ve trenin gelmesine az bir süre kala kendini raylara attı. Sarhoş adam, atladığını gören başka bir yolcu tarafından kurtarıldı.

METRODAKİLER NEFESLERİNİ TUTTU

Belvedere tren istasyonunda adamın raylara atladığını gören diğer yolcular panik halde düşen kişiye koşarken başka bir yolcu kurtarmak için son bir girişimde bulundu ama neredeyse canından oluyordu. Hızla gelen yüksek hızlı trenin çarpmasından son anda kurtulan kişinin şoka girdiği görüldü. Bir yolcunun 'Aman Tanrım kaldır onu' diye bağırdığı, rayları çevreleyen istasyon platformlarında toplu bir şokun yaşandığı izlendi.

SON ANDA KENARA ÇEKİLDİ

Raylara atlayan adam, o sırada metroda bulunan bir başka yolcunun müdahalesiyle, duvarın dibine geçtive bu sayede trenin altında kalmaktan kurtuldu. Raylar ve duvar arasındaki küçük boşlukta hayatta kalan sarhoş adam, mucize bir kurtuluş olayının da baş aktörü oldu.

isminin verilmemesini istemeyen bir görgü tanığı, olay anına ilişkin şunları söyledi:

''Adam platformdaydı ve biraz sarhoştu ve bağırdığını duydum. Bu yüzden onu sarhoş bir halde kaydetmek için telefonumu çıkarayım dedim. Arkadaşlarımla izlemek için. Ancak bir anda raylara atladı. Kafasından neler geçiyordu bilemiyorum ama ayağa kalkmaya çalıştığını fark ettim. Ben ve birkaç kişi koştuk ama tren yaklaşıyordu.

"KİMSE BAKMAK İSTEMİYORDU"

Başka bir adam onu kurtarmak için elini uzattı ancak, trenin çarpma riski nedeniyle onun da kurtarılması gerekiyordu. Tren adamın üzerinden geçtikten sonra perondakilerle ''Ne göreceğimizi bilmiyorduk. Hepimiz önce kimin bakacağını tartışıyorduk. Dehşet anını kimse görmek istemiyordu. Ama ilk bakan bendim ve cenin pozisyonunda duruyordu. Hiçbir zarar görmemişti''

İstasyonun elektrikleri kesildikten sonra hiçbir şekilde yara almadan raylardan çıkarılan adam, tetkikler için hastaneye kaldırıldı. Hastaneden aktarılan bilgilere göre adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.