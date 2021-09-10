Metro istasyonunda aşı seferberliği
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Metro istasyonunda aşı seferberliği

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

BURSA'da aşılama çalışmalarında vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla metro istasyonlarına aşı standı kuruldu.

BURSA'da aşılama çalışmalarında vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla metro istasyonlarına aşı standı kuruldu. Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci "Buradaki amacımız; işe giden vatandaşlarımızı aşı olduktan sonra 15 dakika bekletip tekrar işlerine devam ettirmek" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aşılanma oranının yüzde 82'ye ulaştığı kentte, aşı yaptırmayan kişilere rahatlıkla ulaşmak için metro istasyonlarına 'aşı standı' kuruldu. Metro yolcuları veya alt geçidi kullanan vatandaşlar, standa gelip aşılarını oluyor. Oluşturan stantta aşı olan Hamza Kütük "Yan dükkanımda çalışan bir arkadaşım, tavsiye etti. Burada aşı olduğunu söyledi. İş yoğunluğu üzerine izin alarak yakın olduğu için geldim. Aşımı oldum, şimdi gidip işimde çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

'AMACIMIZ İŞE GİDENLERİ HIZLICA AŞILAMAK'

Metro istasyonunda kurulan aşı noktaları hakkında bilgi veren Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci "Vatandaşların yoğun olarak kullandığı metro istasyonları, meydanlar gibi alanlarda stantlar kurarak aşılama yapmaktayız. Buradaki amacımız; işe giden vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları. Onlara kolaylık. Aşısını olanı 15 dakika bekledikten sonra işlerine devam edebiliyorlar. Bu kapsamda ilçemizdeki aşılama oranını yüzde 75'e çıkardık. Olmayanları, başlattığımız kampanyamıza davet ediyoruz. Birinci doz olanları, ikinci ve üçüncü doz aşılarını olmaları için bu merkezlerimize davet ediyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte ilgi arttı. Yüzde 75'lerin üzerine çıkmış bulunmaktayız. İki aşı süresi arasında boşluk bırakan vatandaşlarımız oluyor. Süresini geçirenler, ihmal edenler de. Özellikle bu vatandaşlarımızın zamanı gelince aşı olmalarını talep ediyoruz. Etkinliğin tam oluşabilmesi için iki doz aşı arasındaki süreye dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.


Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği
Metro istasyonunda aşı seferberliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

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