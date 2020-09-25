Metin Yavuz kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli? Metin Yavuz ne dedi?

AK Parti milletvekili Metin Yavuz, ilk eğitimini Söke'de tamamladı ve ardından Adnan Menderes Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun oldu. Baba mesleği kuyumculukla ticari hayata adım atan Yavuz, Mimar Otomotiv ve Mimar Sigorta şirketlerini kurdu. Metin Yavuz biyografisi, hayatı...

Metin Yavuz, Özel EGEMED Hastanesi'ni kurdu ve SÖTEK ile KARYA İnşaatta Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyor. 1992 yılında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Kurucu Başkanlığı ile siyasi kariyerine başladı. Sonrasında partinin farklı kademelerinde görev aldı. Metin Yavuz özgeçmişi haberimizde.

METİN YAVUZ KİMDİR?

Yavuz, 1969 yılında Aydın Söke'de dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Söke'de aldı. Adnan Menderes Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünde öğrenimini sürdürüyor.

Babası Abdullah Yavuz'a ait Yavuz Kuyumculuk da ticari hayatına adım atan Yavuz, 2000 yılında Mimar Otomotiv ve Mimar Sigorta şirketlerini kurarak, çeşitli markaların Aydın, Söke ve Kuşadası bölge yetkili satıcı ve servisi olarak hizmet vermeye başladı. 2012 yılında Söke'de hizmet vermeye başlayan Özel EGEMED Hastanesi'ni kurdu ve sağlık sektöründe bölgenin en büyük tam donanımlı özel hastanesini hayata geçirdi.

SÖTEK ile KARYA İnşaatta Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Yavuz, 1992 yılında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Kurucu Başkanlığı ile başlayarak dönem içerisinde partinin değişik kademelerinde aktif görev yaptı. Söke Genç İş Adamları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir dönem başkanlığında bulundu. Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan vekilliğinde 6 yıl görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Söke Belediye Başkan Adayı olan Metin Yavuz, mimar Saadet Yavuz ile evli ve iki çocuk babasıdır.

METİN YAVUZ NE DEDİ?

Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yorum yaparak, ''"Tabi biz karşımızdaki sayın hanımefendiyi, yanlış anlamayın belediye başkanımızı hafife almıyoruz. Ama ben şuna inanıyorum nasıl kadın-erkek eşitliği varsa, karşımızdaki rakibimizin de eşit davranışlara muhatap olması gerekiyor. Yani biz geçtiğimiz seçimlerde maalesef böyle bir hata yaptık. Dedik ki 'Annedir, bayandır' naif bir şekilde kendisi ile bir mücadeleye girdik. Şimdi görüyoruz ki bu mücadeleyi eksik yapmışız" dedi.