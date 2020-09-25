Metin Yavuz kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli? Metin Yavuz ne dedi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Metin Yavuz kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli? Metin Yavuz ne dedi?

25.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:26
Metin Yavuz kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli? Metin Yavuz ne dedi?

AK Parti milletvekili Metin Yavuz, ilk eğitimini Söke'de tamamladı ve ardından Adnan Menderes Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun oldu. Baba mesleği kuyumculukla ticari hayata adım atan Yavuz, Mimar Otomotiv ve Mimar Sigorta şirketlerini kurdu. Metin Yavuz biyografisi, hayatı...

Metin Yavuz, Özel EGEMED Hastanesi'ni kurdu ve SÖTEK ile KARYA İnşaatta Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyor. 1992 yılında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Kurucu Başkanlığı ile siyasi kariyerine başladı. Sonrasında partinin farklı kademelerinde görev aldı. Metin Yavuz özgeçmişi haberimizde.

METİN YAVUZ KİMDİR?

Yavuz, 1969 yılında Aydın Söke'de dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Söke'de aldı. Adnan Menderes Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünde öğrenimini sürdürüyor.

Babası Abdullah Yavuz'a ait Yavuz Kuyumculuk da ticari hayatına adım atan Yavuz, 2000 yılında Mimar Otomotiv ve Mimar Sigorta şirketlerini kurarak, çeşitli markaların Aydın, Söke ve Kuşadası bölge yetkili satıcı ve servisi olarak hizmet vermeye başladı. 2012 yılında Söke'de hizmet vermeye başlayan Özel EGEMED Hastanesi'ni kurdu ve sağlık sektöründe bölgenin en büyük tam donanımlı özel hastanesini hayata geçirdi.

Metin Yavuz kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli? Metin Yavuz ne dedi?

SÖTEK ile KARYA İnşaatta Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Yavuz, 1992 yılında Anavatan Partisi Gençlik Kolları Kurucu Başkanlığı ile başlayarak dönem içerisinde partinin değişik kademelerinde aktif görev yaptı. Söke Genç İş Adamları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir dönem başkanlığında bulundu. Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan vekilliğinde 6 yıl görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Söke Belediye Başkan Adayı olan Metin Yavuz, mimar Saadet Yavuz ile evli ve iki çocuk babasıdır.

METİN YAVUZ NE DEDİ?

Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yorum yaparak, ''"Tabi biz karşımızdaki sayın hanımefendiyi, yanlış anlamayın belediye başkanımızı hafife almıyoruz. Ama ben şuna inanıyorum nasıl kadın-erkek eşitliği varsa, karşımızdaki rakibimizin de eşit davranışlara muhatap olması gerekiyor. Yani biz geçtiğimiz seçimlerde maalesef böyle bir hata yaptık. Dedik ki 'Annedir, bayandır' naif bir şekilde kendisi ile bir mücadeleye girdik. Şimdi görüyoruz ki bu mücadeleyi eksik yapmışız" dedi.

İlgili Haberler

Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan kaç yaşında, nereli? Metin Gürcan hayatı ve biyografisi!
Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan kaç yaşında, nereli? Metin Gürcan hayatı ve biyografisi!
Yavuz Bingöl kimdir? Yavuz Bingöl kaç yaşında, nereli? Yavuz Bingöl hayatı ve biyografisi!
Yavuz Bingöl kimdir? Yavuz Bingöl kaç yaşında, nereli? Yavuz Bingöl hayatı ve biyografisi!
İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri
İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Şeyma Subaşı Meryem Uzerli
Spor Falcao Tisserand Murat Şahin Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Metin Yavuz kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli? Metin Yavuz ne dedi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 14:43:33. #1.14#
title