Metin Topuz'un FETÖ davasının görülmesine devam ediliyor
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Metin Topuz'un FETÖ davasının görülmesine devam ediliyor

Metin Topuz'un FETÖ davasının görülmesine devam ediliyor Topuz son savunmasını yaptı, mahkeme karar için duruşmaya ara verdi FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam ediliyor.

11.06.2020 19:58 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:08

Metin Topuz'un FETÖ davasının görülmesine devam ediliyor

Topuz son savunmasını yaptı, mahkeme karar için duruşmaya ara verdi

İSTANBUL - FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam ediliyor. Topuz savunmasında FETÖ ile hiçbir irtibatı olmadığını söylerken mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un davasının görülmesine devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz hazır edildi. Sanık Topuz duruşmaya maskeli ve eldivenli şekilde katıldı. Duruşmaya, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile Topuz'un ailesi izleyici olarak katıldı. Duruşmaya cezaevi görevlilerinin resmi kıyafetlerinin üzerine beyaz tulum giydikleri gözlendi.

Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan katılma talebinde bulundu

Mahkeme başkanı, Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan'ın katılma talepleri olduğunu söyledi. Duruşma savcısı ise, İtalya'da yaşayan tanık Feyyaz Öztürk'e ulaşılamaması nedeniyle dinlenilmesinden vazgeçilmesini talep etti. Söz verilen sanık avukatları ise katılma taleplerinin reddedilmesini istedi ve tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesini talep etti.

"FETÖ örgütünün hiçbir kurum ve kuruluşu ile hiçbir irtibatım olmamıştır"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Metin Topuz, "Sözde tanık ifadeleriyle bu kez de silahlı terör örgütü üyeliği ile cezalandırılmam isteniyor. Oysaki dosyadaki belgeler ve tanık ifadeleri suçsuzluğumu göstermiştir. FETÖ örgütünün hiçbir kurum ve kuruluşu ile hiçbir irtibatım olmamıştır. Bylock, Eagle. Kakao talk gibi programları kullanmadığım bilirkişi raporlarıyla sabittir" dedi.

"Görevimi yerine getirirken kimlerin hain olacağını tespit etmem mümkün değildir

Makam sahibi görevlilerin yasa dışı faaliyette olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını da söyleyen sanık Topuz "DEA'daki (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) amirlerimin emri olmadan hiçbir yurt dışı seyahate katılmam mümkün değildir. Zekeriya Öz ile doğrudan hiçbir irtibatım tespit edilmemiştir. Tek başıma emniyetin hiçbir birimine çat kapı gidemeyiz. Bana verilen talimat üzerine randevu alırım. Tamamen DEA'daki görevim çerçevesinde amirlerinin talimatı ve gözetiminde suçun önlenmesi amacıyla yapıldığı o dönemde 309 kolluk görevlisiyle binlerce görüşme yapılmıştır. Türk ve Amerikan emniyet birimleriyle iletişimi sağlamak üzere görevimi yerine getirirken kimlerin hain olacağını tespit etmem mümkün değildir. Biz muhatap makamına kim atanırsa onunla görüşürüz. Bunu seçme imkanımız yok veya onun suçlarını inceleme şansımız yok" şeklinde konuştu.

"Beraatımı isterim"

Topuz ayrıca hiçbir suç işlemediğini de söyleyerek "FETÖ ile hiçbir irtibatım yoktur. Bunlara ait okulların kursların kapısından önünden bile geçmedim. Üzerime atılı mesnetsiz suçlamalar benim ve ailem için onur kırıcıdır. 990 gündür tutukluyum aileme ve özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Hakkındaki tüm suçlardan beraatımı isterim" şeklinde savunma yaptı.

Sanık Topuz'un savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere duruşmaya 45 dakika ara verdi.

Metin Topuz'un FETÖ davasının görülmesine devam ediliyor

Kaynak: İHA

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