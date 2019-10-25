25.10.2019 13:10

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "2020 yılında Tokyo, ay-yıldızlı bayrağımızın göndere çekildiği bir yer olsun" dedi.

Milli tekvandocular İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün'ün karşı karşıya geldiği müsabaka sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Sporcu sahada iyi olduğu sürece ülkesine madalya kazandırabilir" ifadelerini kullandı.

"İKİ TÜRK EVLADININ AYNI SEVİYEYE GELİP OLİMPİYAT KOTASININ İÇİNDE OLMASI BİZİM EN BÜYÜK GURURUMUZDUR"

İki sporcu arasındaki haksızlığı önlemek amacıyla böyle bir seçme müsabakası düzenlediklerini belirten Federasyon Başkanı Metin Şahin, bunu uygulayanın Güney Kore ve Türkiye olduğunu söyledi. Şahin, "Tokyo Olimpiyatları'na kısa bir süre var. En önemlisi dünyada 205 ülkenin mücadele ettiği olimpiyatlara kota alabilmek için ülkelerin yarıştığı bu süreçte iki Türk evladının aynı seviyeye gelip olimpiyat kotasının içinde olması bizim en büyük gururumuzdur. Fakat öyle ki, iki sporcumuz da olimpiyat kotalarının belirleneceği, Aralık ayındaki finale kısa bir süre kala puan ve başarı olarak aynı duruma gelmişler. Burada yapılacak şey bütün uluslararası alanda yapıldığı gibi, diğer ülkelerinde uyguladığı gibi sadece bir maçlık olan Avrupa Ekstra Şampiyonası'na bir sporcunun gitmesi gerekiyor. Sporcularımız diğer yarışmalara kota içerisinde olduğu için katılabiliyor. Burada bir haksızlığı önlemek adına bir seçme koyduk. Kim iyi ise o gitsin. Neticede iki sporcumuz da ülkemize büyük başarılar kazandırmışlardır" şeklinde konuştu.

"SPORCU SAHADA İYİ OLDUĞU SÜRECE ÜLKESİNE MADALYA KAZANDIRABİLİR"

Tekvandonun nezaket ve saygı sporu olduğunu ifade eden Başkan Şahin, "Başa baş geçen mücadeleyi İrem Yaman kazandı. Fakat Hatice Kübra İlgün'ün aynı şekilde iddiasını sürdürüyor. Şunu istiyoruz; sporcu sahada iyi olduğu sürece ülkesine madalya kazandırabilir. Onun için bundan sonra yapılacak olan Grand Prix finalinde daha başarılı olan olimpiyata direkt gidecek. Ben tekvandonun nezaket ve saygı sporu olduğunu her zaman ifade ediyorum. Sporcularımız sahada varını yoğunu ortaya koydular. Ama mücadele sonunda kucaklaştılar. Türkiye için mücadeleyi devam ettirme sözü verdiler. Bu sebepten çok mutluyum" diye konuştu.

"2020 YILINDA TOKYO, AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZIN GÖNDERE ÇEKİLDİĞİ BİR YER OLSUN"

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyük başarılar elde edildiğini vurgulayan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı, "2020 Tokyo'da iddialıyız. 4 sporcu ile kotadayız. Çok iyi bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyorum. Dünyanın en iyi takımlarını yendik. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyük başarılar elde ettik. Bütün bu başarıların ışığında milletimizi sevindirmeye devam edeceğiz. 2020 yılında Tokyo, ay yıldızlı bayrağımızın göndere çekildiği bir yer olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Kaynak: İHA