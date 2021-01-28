Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar kaç yaşında? Metin Akpınar TV şovları, filmleri neler?
2008 İsmail Dümbüllü Ödülleri "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülü gibi birçok ödülün sahibi Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar kaç yaşında? Metin Akpınar TV şovları, filmleri neler?
Yeşilçam denince akla ilk gelen isimler arasında yer alan, tiyatro sinemada başarılı performansları ile göz dolduran isim Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar kaç yaşında? Metin Akpınar TV şovları, filmleri neler?
METİN AKPINAR KİMDİR?
Metin Akpınar, 2 Kasım 1942, Aksaray/İstanbul doğumludur. Tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gördü. 1962'de Türk Talebe Birliği'nde amatör olarak tiyatroya başladı. İki yıl sonra ilk kez profesyonel bir oyunda yer aldı ve bu tarihten sonra önemli tiyatro yapımlarında rol aldı.
İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel oyununa imza atan Akpınar, 1967 yılında ülkemizin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı.
Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı. 79 yaşındaki başarılı isim
METİN AKPINAR FİLMLERİ
Eve Giden Yol 1914 (Reşat Ağa) 2006
Kısık Ateşte 15 Dakika (Resul) 2006
Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Muhtar Salih) 2006
Döngel Karhanesi (Bertan) 2005
Çat Kapı (Hüsnü) 2005
Eğreti Gelin (Tavid) 2004
Lorkestra 2002
Rus Gelin (Damat Adayı) 2002
Güler Misin Ağlar Mısın 2000
Abuzer Kadayıf (Abuzer Kadayıf/Ersin Balkan) 2000
Baykuşların Saltanatı 2000
Güle Güle (Galip) 1999
Propaganda (Rahim) 1999
Yerim Seni 1998
Hastane (Hastabakıcı Hakkı Baharbahçe) 1993
Biz Bize Benzeriz 1992
Namus Düşmanı (Ali) 1986
Patron Duymasın 1985
Yanlış Numara (Erol) 1985
Davetsiz Misafir (Rüstem/Halim) 1983
Dönme Dolap 1983
Baş Belası (Metin) 1982
Şaka Yapma 1981
Vah Başımıza Gelenler 1979
Köşe Kapmaca (Halis) 1979
Petrol Kralları (Metin) 1978
Cafer'in Çilesi (Refik) 1978
Sivri Akıllılar 1977
Aslan Bacanak (Halim) 1977
Hasip İle Nasip 1976
Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Danyal) 1976
Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Metin) 1976
Güler Misin Ağlar Mısın (Metin) 1975
Nereden Çıktı Bu Velet (Metin) 1975
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Metin) 1975
Hasret 1974
Mirasyediler (Metin) 1974
Mavi Boncuk (Süleyman) 1974
Köyden İndim Şehire (Hayret) 1974
Salak Milyoner (Hayret) 1974
Oh Olsun (Doktor Metin) 1973
Canım Kardeşim 1973
Yalancı Yarim (Mahmut) 1973
Tatlı Dillim (Metin) 1972