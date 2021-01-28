Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar kaç yaşında? Metin Akpınar TV şovları, filmleri neler?

2008 İsmail Dümbüllü Ödülleri "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülü gibi birçok ödülün sahibi Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar kaç yaşında? Metin Akpınar TV şovları, filmleri neler?

Yeşilçam denince akla ilk gelen isimler arasında yer alan, tiyatro sinemada başarılı performansları ile göz dolduran isim Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar kaç yaşında? Metin Akpınar TV şovları, filmleri neler?

METİN AKPINAR KİMDİR?

Metin Akpınar, 2 Kasım 1942, Aksaray/İstanbul doğumludur. Tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gördü. 1962'de Türk Talebe Birliği'nde amatör olarak tiyatroya başladı. İki yıl sonra ilk kez profesyonel bir oyunda yer aldı ve bu tarihten sonra önemli tiyatro yapımlarında rol aldı.

İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel oyununa imza atan Akpınar, 1967 yılında ülkemizin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı.

Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı. 79 yaşındaki başarılı isim

METİN AKPINAR FİLMLERİ

Eve Giden Yol 1914 (Reşat Ağa) 2006

Kısık Ateşte 15 Dakika (Resul) 2006

Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Muhtar Salih) 2006

Döngel Karhanesi (Bertan) 2005

Çat Kapı (Hüsnü) 2005

Eğreti Gelin (Tavid) 2004

Lorkestra 2002

Rus Gelin (Damat Adayı) 2002

Güler Misin Ağlar Mısın 2000

Abuzer Kadayıf (Abuzer Kadayıf/Ersin Balkan) 2000

Baykuşların Saltanatı 2000

Güle Güle (Galip) 1999

Propaganda (Rahim) 1999

Yerim Seni 1998

Hastane (Hastabakıcı Hakkı Baharbahçe) 1993

Biz Bize Benzeriz 1992

Namus Düşmanı (Ali) 1986

Patron Duymasın 1985

Yanlış Numara (Erol) 1985

Davetsiz Misafir (Rüstem/Halim) 1983

Dönme Dolap 1983

Baş Belası (Metin) 1982

Şaka Yapma 1981

Vah Başımıza Gelenler 1979

Köşe Kapmaca (Halis) 1979

Petrol Kralları (Metin) 1978

Cafer'in Çilesi (Refik) 1978

Sivri Akıllılar 1977

Aslan Bacanak (Halim) 1977

Hasip İle Nasip 1976

Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Danyal) 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Metin) 1976

Güler Misin Ağlar Mısın (Metin) 1975

Nereden Çıktı Bu Velet (Metin) 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Metin) 1975

Hasret 1974

Mirasyediler (Metin) 1974

Mavi Boncuk (Süleyman) 1974

Köyden İndim Şehire (Hayret) 1974

Salak Milyoner (Hayret) 1974

Oh Olsun (Doktor Metin) 1973

Canım Kardeşim 1973

Yalancı Yarim (Mahmut) 1973

Tatlı Dillim (Metin) 1972