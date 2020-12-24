Metin Akpınar kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar filmleri nelerdir?

Türk sinemasının efsane oyuncularından Metin Akpınar, hayatını mesleğine adamış bir sinema ve tiyatro oyuncusudur. Yeşilçam'ın unutulmaz ve vazgeçilmez filmlerinde sıkça gördüğümüz Akpınar, yakın arkadaşı Zeki Alasya ile oluşturduğu Zeki ve Metin karakteriyle efsane filmlere imza atmıştır. Peki Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar filmleri nelerdir?

Metin Akpınar, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Çok uzun yıllar Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Akpınar, birçok değerli oyuncuyla beraber onlarca filmde oynamıştır. En çok Zeki ve Metin tiplemesiyle izlenen Metin Akpınar, dostu Zeki Alasya ile büyük yapıtlara imza atmıştır. Çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyuncusunda yer alan Metin Akpınar, hala sanat hayatına devam etmektedir.

METİN AKPINAR KİMDİR?

Metin Akpınar, 2 Kasım 1941 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 79 yaşındadır. İstanbul'un Aksaray ilçesinde dünyaya gelen Akpınar, hayatının büyük bir kısmını orada geçirmiştir. Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nde eğitim görmüştür. 1962 yılında Türk Talebe Birliği'nde amatör olarak tiyatroya başlamış ve iki yıl sonra ilk kez profesyonel bir oyunda yer almış ve bu tarihten sonra önemli tiyatro yapımlarında rol almaya devam etmiştir.

İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel oyununa imza atan Akpınar, 1967 yılında ülkemizin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı. Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı.

METİN AKPINAR FİLMLERİ

Eve Giden Yol 1914 (Reşat Ağa) 2006

Kısık Ateşte 15 Dakika (Resul) 2006

Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Muhtar Salih) 2006

Döngel Karhanesi (Bertan) 2005

Çat Kapı (Hüsnü) 2005

Eğreti Gelin (Tavid) 2004

Lorkestra 2002

Rus Gelin (Damat Adayı) 2002

Güler Misin Ağlar Mısın 2000

Abuzer Kadayıf (Abuzer Kadayıf/Ersin Balkan) 2000

Baykuşların Saltanatı 2000

Güle Güle (Galip) 1999

Propaganda (Rahim) 1999

Yerim Seni 1998

Hastane (Hastabakıcı Hakkı Baharbahçe) 1993

Biz Bize Benzeriz 1992

Namus Düşmanı (Ali) 1986

Patron Duymasın 1985

Yanlış Numara (Erol) 1985

Davetsiz Misafir (Rüstem/Halim) 1983

Dönme Dolap 1983

Baş Belası (Metin) 1982

Şaka Yapma 1981

Vah Başımıza Gelenler 1979

Köşe Kapmaca (Halis) 1979

Petrol Kralları (Metin) 1978

Cafer'in Çilesi (Refik) 1978

Sivri Akıllılar 1977

Aslan Bacanak (Halim) 1977

Hasip İle Nasip 1976

Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Danyal) 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Metin) 1976

Güler Misin Ağlar Mısın (Metin) 1975

Nereden Çıktı Bu Velet (Metin) 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Metin) 1975

Hasret 1974

Mirasyediler (Metin) 1974

Mavi Boncuk (Süleyman) 1974

Köyden İndim Şehire (Hayret) 1974

Salak Milyoner (Hayret) 1974

Oh Olsun (Doktor Metin) 1973

Canım Kardeşim 1973

Yalancı Yarim (Mahmut) 1973

Tatlı Dillim (Metin) 1972

METİN AKPINAR TİYATRO OYUNLARI