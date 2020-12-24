Metin Akpınar kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar filmleri nelerdir?
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Metin Akpınar kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar filmleri nelerdir?

24.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:20
Metin Akpınar kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar filmleri nelerdir?

Türk sinemasının efsane oyuncularından Metin Akpınar, hayatını mesleğine adamış bir sinema ve tiyatro oyuncusudur. Yeşilçam'ın unutulmaz ve vazgeçilmez filmlerinde sıkça gördüğümüz Akpınar, yakın arkadaşı Zeki Alasya ile oluşturduğu Zeki ve Metin karakteriyle efsane filmlere imza atmıştır. Peki Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar filmleri nelerdir?

Metin Akpınar, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Çok uzun yıllar Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Akpınar, birçok değerli oyuncuyla beraber onlarca filmde oynamıştır. En çok Zeki ve Metin tiplemesiyle izlenen Metin Akpınar, dostu Zeki Alasya ile büyük yapıtlara imza atmıştır. Çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyuncusunda yer alan Metin Akpınar, hala sanat hayatına devam etmektedir.

METİN AKPINAR KİMDİR?

Metin Akpınar, 2 Kasım 1941 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 79 yaşındadır. İstanbul'un Aksaray ilçesinde dünyaya gelen Akpınar, hayatının büyük bir kısmını orada geçirmiştir. Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nde eğitim görmüştür. 1962 yılında Türk Talebe Birliği'nde amatör olarak tiyatroya başlamış ve iki yıl sonra ilk kez profesyonel bir oyunda yer almış ve bu tarihten sonra önemli tiyatro yapımlarında rol almaya devam etmiştir.

İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel oyununa imza atan Akpınar, 1967 yılında ülkemizin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı. Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı.

METİN AKPINAR FİLMLERİ

  • Eve Giden Yol 1914 (Reşat Ağa) 2006
  • Kısık Ateşte 15 Dakika (Resul) 2006
  • Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Muhtar Salih) 2006
  • Döngel Karhanesi (Bertan) 2005
  • Çat Kapı (Hüsnü) 2005
  • Eğreti Gelin (Tavid) 2004
  • Lorkestra 2002
  • Rus Gelin (Damat Adayı) 2002
  • Güler Misin Ağlar Mısın 2000
  • Abuzer Kadayıf (Abuzer Kadayıf/Ersin Balkan) 2000
  • Baykuşların Saltanatı 2000
  • Güle Güle (Galip) 1999
  • Propaganda (Rahim) 1999
  • Yerim Seni 1998
  • Hastane (Hastabakıcı Hakkı Baharbahçe) 1993
  • Biz Bize Benzeriz 1992
  • Namus Düşmanı (Ali) 1986
  • Patron Duymasın 1985
  • Yanlış Numara (Erol) 1985
  • Davetsiz Misafir (Rüstem/Halim) 1983
  • Dönme Dolap 1983
  • Baş Belası (Metin) 1982
  • Şaka Yapma 1981
  • Vah Başımıza Gelenler 1979
  • Köşe Kapmaca (Halis) 1979
  • Petrol Kralları (Metin) 1978
  • Cafer'in Çilesi (Refik) 1978
  • Sivri Akıllılar 1977
  • Aslan Bacanak (Halim) 1977
  • Hasip İle Nasip 1976
  • Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Danyal) 1976
  • Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Metin) 1976
  • Güler Misin Ağlar Mısın (Metin) 1975
  • Nereden Çıktı Bu Velet (Metin) 1975
  • Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Metin) 1975
  • Hasret 1974
  • Mirasyediler (Metin) 1974
  • Mavi Boncuk (Süleyman) 1974
  • Köyden İndim Şehire (Hayret) 1974
  • Salak Milyoner (Hayret) 1974
  • Oh Olsun (Doktor Metin) 1973
  • Canım Kardeşim 1973
  • Yalancı Yarim (Mahmut) 1973
  • Tatlı Dillim (Metin) 1972

METİN AKPINAR TİYATRO OYUNLARI

  • Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
  • Vatan Kurtaran Şaban
  • Astronot Niyazi
  • Ha Bu Diyar
  • Haneler
  • Keşanlı Ali Destanı
  • Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
  • Aşk Olsun
  • Deliler
  • Geceler
  • Yasaklar
  • Beyoğlu Beyoğlu
  • Reklamlar
  • Dün Bugün
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:20:44. #1.14#
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