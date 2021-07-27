METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Beklenen HadiseHava Sıcaklıkları Akdeniz Kıyılarında Artarak Mevsim Normallerinin 4 ila 8 Derece Üzerinde Seyredecek.

Beklenen Hadise

Hava Sıcaklıkları Akdeniz Kıyılarında Artarak Mevsim Normallerinin 4 ila 8 Derece Üzerinde Seyredecek.

Beklendiği Yer

Hava sıcaklıklarının yarından (27. 07. 2021 Salı) itibaren Akdeniz kıyılarında (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye) artmaya başlayarak, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Adana'da 37-41, Mersin'de 33-35, Hatay'da 35-38, Osmaniye'de 35-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Hafta boyunca Akdeniz kıyılarında etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

27. 07. 2021 11: 00 - 31. 07. 2021 16: 00

Hadisenin Şiddeti

Meteorolojik Değerlendirme

Meydana gelebilecek olumsuzluklar

Güneş Çarpması

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü/ ADANA

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Fatma Girik Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Aytaç Kara Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 05:18:48. #1.14#

title