METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Beklenen HadiseHava Sıcaklıkları Akdeniz Kıyılarında Artarak Mevsim Normallerinin 4 ila 8 Derece Üzerinde Seyredecek.
Beklenen Hadise
Hava Sıcaklıkları Akdeniz Kıyılarında Artarak Mevsim Normallerinin 4 ila 8 Derece Üzerinde Seyredecek.
Beklendiği Yer
Hava sıcaklıklarının yarından (27. 07. 2021 Salı) itibaren Akdeniz kıyılarında (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye) artmaya başlayarak, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Adana'da 37-41, Mersin'de 33-35, Hatay'da 35-38, Osmaniye'de 35-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.
Hafta boyunca Akdeniz kıyılarında etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı
27. 07. 2021 11: 00 - 31. 07. 2021 16: 00
Hadisenin Şiddeti
Meteorolojik Değerlendirme
Meydana gelebilecek olumsuzluklar
Güneş Çarpması
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü/ ADANA
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi
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Kaynak: Habermetre