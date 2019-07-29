Meteorolojiden sağanak uyarısı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın ülkenin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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