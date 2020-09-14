Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre; Rize, Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinde hafif ve yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.

14.09.2020 08:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:30

Meteoroloji; Rize, Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinde hafif ve yerel sağanak beklendiğini duyurdu. Marmara ve Ege'nin bir bölümünde ise kuvvetli rüzgar

SICAKLIK, MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR GELİYOR

Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL: 29°C Parçalı bulutlu

İZMİR: 32°C Az bulutlu ve açık

ANKARA: 32°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
MURE: çıplak bacak olmadan hava durumu eksik kalıyor. olmuyor olmuyor olmuyor
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