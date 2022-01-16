Meteorolojiden Çanakkale için zirai don uyarısı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de zirai dona karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Aydın, Balıkesir ve Manisa'da mevcut hava koşulları nedeniyle zirai don olayının devam ettiği belirtildi.

Zirai don olayının, 17 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının düştüğü gece saatlerinde kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.