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Meteorolojiden Aydın için zirai don uyarısı

Meteorolojiden Aydın için zirai don uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5 il için zirai don uyarısı yapıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5 il için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de, 21.01.2022 Cuma günü sabah saatlerine kadar hava sıcaklıkların düştüğü gece saatlerinde zirai don olayı beklenmektedir. 17.01.2022 Pazartesi gecesi iç kesimlerde hafif, 18-19.01.2022 Salı ve Çarşamba geceleri kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerde orta, yüksek rakımlı yerlerde kuvvetli, 20.01.2022 Perşembe gecesi iç kesimlerde hafif zirai don olayı beklendiğinden; başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlarımız olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Meteorolojiden Aydın için zirai don uyarısı

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Meteoroloji, Çanakkale, İzmir, Aydın, Yerel, Haber

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