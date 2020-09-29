Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

29.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:04
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli

fırtınanın görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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