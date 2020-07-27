Meteoroloji, vatandaşları yaşanacak olumsuzluklara karşı saat verip 16 ili uyardı! Meteoroloji, Doğu Anadolu bölgesinde 3 il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Erzurum, Muş ve Bitlis için şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı 3 ilin valilik ve belediyelerine dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Rüzgarın 28 Temmuz Salı saat 10.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

"KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR"

MGM tarafından yapılan açıklamada "Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan yerel olarak kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

VALİLİK VE BELEDİYELER UYARILDI

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 3 şehrin belediye ve valilikleri etiketlenerek kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.