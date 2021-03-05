Meteoroloji, Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgası için uyardı
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Meteoroloji, Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgası için uyardı

05.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:28

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara ve Ege Bölgesi'nde yarın yağışlı bir hava bekleniyor. Pazar günü ise Rusya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasıyla bölge, 2 ile 8 derece arasında soğuyacak.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun batısında yağış bekleniyor. Pazar günü ise Rusya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasıyla batı bölgeleri 2 ile 8 derece arasında soğuyacak. Meteoroloji açıklamasında, "Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

BALIKESİR'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde yarın yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık düşüyor. Balıkesir'de beklenen yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor. Pazar da kapalı ve daha soğuk bir gün bekleniyor.

Meteoroloji, Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgası için uyardı

7 DERECELİK SOĞUMA

İç Anadolu Bölgesi ise bulutlanıyor. Kayseri ılık 17, Eskişehir 12 derece. Pazar günü ise havanın 7 derece birden soğuması; Yozgat ve Sivas'ın yükseklerine kar getirecek.

YAĞIŞIN ARDINDAN KUVVETLİ POYRAZ

Ege Bölgesi'nde Manisa, Kütahya çevresinde yağış var. Bodrum bulutlu 17, Denizli 16, Afyon 11 derece. Pazar günü rüzgar poyraz yönünden çok sert ve soğuk esecek.

Meteoroloji, Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgası için uyardı
Meteoroloji, Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgası için uyardı
Haber Yorumları (1)
OLEEEEEEEEEYYYY: BU KADAR ÇABUK ISINMAMALI HAVALAR NOLUR GELSİN SOĞUKLAR!
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