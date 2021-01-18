Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek
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Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek

18.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:51

İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar yükselirken, etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün İstanbul'u terk edecek.

Hafta sonu daha çok Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinde Avrupa yakasında da şiddetini arttırdı. Kar yağışında trafikte hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafik ise yüzde 85 yoğunluk seviyesi ile adeta durma noktasına geldi.

İSTANBUL'DA EN DÜŞÜK SICAKLIK -4 DERECE OLACAK

Diğer taraftan kar yağışının megakenti ne zaman terk edeceği belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar megakenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 3 derece olurken en düşük -4 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek

İstanbul'un önümüzdeki 5 günlük hava tahmini ise şöyle:

  • Salı bulutlu en yüksek 5 en düşük -3 derece
  • Çarşamba bulutlu en yüksek 7 en düşük -2 derece
  • Perşembe parçalı bulutlu en yüksek 10 en düşük 5 derece
  • Cuma parçalı bulutlu en yüksek 12 en düşük 9 derece
  • Cumartesi bulutlu en yüksek 10 en düşük 9 derece

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden de uyarı yapıldı. Uyarıda, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır.

İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. An itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor" denildi.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek

"KAR YİNE SON ŞOVUNU YAPIYOR"

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Twitter hesabından hava tahminine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürmeli şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman olduğu gibi kar yine son şovunu yapıyor ve deniz etkisi ile öğle saatlerine kadar geçişler şeklinde devam ediyor. Sıcaklık daha da düştü, bu kar daha rahat tutunur, dolayısıyla kar örtüsü biraz daha artar. 12:00 14:00 sularına kadar sürebilir.

"İSTANBUL GECE -8 -9 DERECEYE İNECEK"

İstanbul sıfırın altında, gündüz +2 derece , gece tekrar -8 -9 dereceye inecek, dikkat! Ankara gündüz -4, gece -13 derece, dikkat! dikkat! dikkat! İzmir sabah erken saatlerinde bölgesel kar alıyor. Gündüz +4, gece -5 derece"

Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek
Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek
Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek
Haber Yorumları (3)
HAKAN ARSLAN: İnanmayın. bu hafta İstanbul'' a kar yağışı devam edecek.
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OBALI: çok kaldı ya hiç gelmeseydi keşke milletin hevesi kusağında kaldı
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HASAN SABBAH: Buna da şükür. Tevekkül et nankörlük etme!....
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