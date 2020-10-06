Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da perşembe günü sabah saatlerinden itibaren 2 gün boyunca yağışlı ve serin havanın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illeri 8 Ekim'de sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına girecek.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların perşembe günü Marmara Bölgesi'nin tamamında kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI 8 İLA 10 DERECE DÜŞECEK

Yağışla birlikte bölgedeki sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden perşembe günü bölgede kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Yağışın, cuma günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN DOLU UYARISI

Öte yandan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde aniden düşeceğini belirten uzmanlar, perşembe ve cuma günü İstanbul'da dolunun etkili olabileceğine dikkat çekiyor. İstanbul'da özellikle Çamlıca ve çevresindeki ilçelerde dolu yağışı etkili olabileceğine dikkat çekildi.