METEOROLOJİ: İSTANBUL'DA KUVVETLİ YER YER YOĞUN KAR YAĞIŞLARI BEKLENİYOR

İSTANBUL (DHA) - AKOM ve Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı hafif şekilde yüksek yerlerde başladı. Silivri ve Arnavutköy'ün bazı noktalarına kar yağışının başladığı görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre de İstanbul il genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.

KAR KALINLIĞININ 20 CM OLMASI BEKLENİYOR

Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

HAFTA BAŞINA KADAR SÜRECEK

Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul'daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgarın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel