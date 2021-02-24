Meteoroloji il il sıraladı! Sağanak yağmur, kar ve don uyarısı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul'un kuzey ilçelerinde yağmur bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla birlikte Sinop çevrelerinde yağmur, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Artvin, Hakkari, Siirt, Van, Bitlis, Rize, Trabzon ve Şırnak için turuncu kodlu uyarı verildi.

MARMARA

Az bulutlu, yarın parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 15°C

Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 9°C

Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 13°C

Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu

KOCAELİ 2°C, 11°C

Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 13°C

Az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 20°C

Az bulutlu

İZMİR 6°C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA 3°C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 2°C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 23°C

Az bulutlu

HATAY 5°C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA 3°C, 16°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 13°C

Az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 10°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 12°C

Az bulutlu

KONYA -1°C, 14°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu yarın parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -4°C, 8°C

Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

DÜZCE -1°C, 13°C

Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

KASTAMONU -6°C, 10°C

Az bulutlu yarın parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 10°C

Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 6°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -3°C, 7°C

Az bulutlu

ERZURUM -8°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -7°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -8°C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Az bulutlu