Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
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Meteoroloji, yeni hafta için hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi günü İstanbul dahil 32 ilde sağanak yağış bekleniyor. Salı günü Karadeniz Bölgesi'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinde yağmur beklenirken Doğu Anadolu'da da kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri hariç ülke genelini kuvvetli sağanak yağış esir alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, yeni haftanın ilk üç gününde yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Pazartesi günü Türkiye'nin batısı yağmura teslim olacak. Buna göre; İstanbul, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Düzce, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yağmur yağacağı tahmin ediliyor.
Salı günü Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri hariç Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Van, Muş, Iğdır, Kars, Ardahan'da da kar yağışı hakim olacak.
Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz bölümü hariç Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta sağanak yağış bekleniyor.