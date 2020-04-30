Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek Meteorolojinin tahminlerine göre bugünden itibaren yurt genelinde sağanak yağışlı havanın görülmesi bekleniyor. Tahminlere göre yağışlı hava, önümüzdeki haftanın ortasına kadar sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminler yayınlandı ve yurt genelinde görülecek sağanak yağış için uyarı geldi.

5 GÜN YAĞIŞ VAR

Bugünden itibaren Türkiye'nin tüm bölgelerinde sağanak yağışlar başlayacak ve yağışlı hava dalgası önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin haritasına göre yarın başlayacak yağışlar yaklaşık 5 gün boyunca devam edecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke geneli parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.