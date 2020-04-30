Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
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Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek

Meteorolojinin tahminlerine göre bugünden itibaren yurt genelinde sağanak yağışlı havanın görülmesi bekleniyor. Tahminlere göre yağışlı hava, önümüzdeki haftanın ortasına kadar sürecek.

30.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminler yayınlandı ve yurt genelinde görülecek sağanak yağış için uyarı geldi.

5 GÜN YAĞIŞ VAR

Bugünden itibaren Türkiye'nin tüm bölgelerinde sağanak yağışlar başlayacak ve yağışlı hava dalgası önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin haritasına göre yarın başlayacak yağışlar yaklaşık 5 gün boyunca devam edecek.

Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke geneli parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek

Güncel Manşet

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