Meteoroloji'den kritik uyarı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar

Türkiye önceki günlerde girdiği yoğun kar yağışının etkisinden yavaş yavaş kurtulurken, Doğu Anadolu Bölgemizdeki illerde de yoğun kış şartlarının tehlikesi devam ediyor.

VAN, MUŞ VE BİTLİS'TE KAR ŞİDDETLENECEK

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinde belli aralıklarla karlı olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI DİKKAT

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari ve Bitlis'te 3, Muş'ta 1 derece olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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