Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir Aydın ve Muğla için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak 2021 günü için hava durumu raporunu yayınladı. Son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL DAHİL 7 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir Aydın ve Muğla için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İşte bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, doğusunun iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 6°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 8°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 8°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Malaya çevreleri ile bu gece ve yarın yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 2°C

Az bulutlu ve açık

KARS -14°C, -2°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 3°C, -1°C

Parçalı bulutlu ve sisli

VAN -6°C, 4°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 17°C

Az bulutlu ve açık