Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un da içinde olduğu 11 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Öte yandan Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için de turuncu kodlu uyarı verildi. Yetkililer bu bölgelerde yaşayan vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ÖĞLE SAATLERİNDE KUVVETLİ OLACAK

İstanbul'da bugün beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI VERİLDİ

Ege'de (Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

TRAKYA BÖLGESİ İÇİN UYARI VERİLDİ

Trakya'da (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²/12saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²/12saat) olması bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Yağışların Marmara, Ege'nin batı ve kuzey kesimleri, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

YURT GENELİNDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

11 İL İÇİN SARI, 4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji'nin Türkiye için uyarı durumu haritasında; İstanbul, Antalya, Balıkesir, Manisa, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Konya ve Muğla için sarı kodlu uyarı verildi. Ayrıca Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için de turuncu kodlu uyarı verildi.

Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada vatandaşları uyardı ve yaşanabilecek olan olumsuz durumlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.