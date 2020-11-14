Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sağanak yağışın bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, İstanbul'da sağanak yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtti. Bugün saat 18:00'de sona erecek uyarıda İstanbul için "Çok bulutlu ve sağanak yağışlı" ifadeleri kullanıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji'nin bölge bölge hava durumu uyarılarında ise şunlar belirtildi:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ege: Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin Cumartesi Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve Sinop dışında bölge genelinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.